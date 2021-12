Nuove tecnologie per la radioterapia, servono più centri

Due giornate per confrontarsi sulle nuove tecnologie in radioterapia. Si è svolta, presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, a Roma, l’ottava edizione del simposio annuale di Radioterapia UPMC, che torna in presenza dopo la pausa imposta dalla pandemia. sat/red