RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lo specialista di tuning XS si è messo a lavorare sulla nuova Opel Astra plug-in hybrid. Il risultato: Opel Astra elettrificata in versione show car con carrozzeria bianca, tetto nero lucido e decorazioni nere genera una potenza massima di sistema di 133 kW/180 CV e 360 Newton metri di coppia massima (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP1: 1,1 l/100 km, emissioni di CO2 26-24 g/km). Inoltre, questa vettura 5 porte nell’allestimento top di gamma Ultimate è dotata di numerose tecnologie all’avanguardia, come il Pure Panel, il posto guida digitale, e i fari attivi Intelli-Lux LED® Pixel Light, oltre ai sedili anteriori sportivi certificati da AGR. Questo progetto fa parte della collaborazione con XS Carnight che rafforzerà ulteriormente l’immagine di Opel, l’accessibile marchio tedesco, nel mondo del tuning. Gli appassionati hanno già apprezzato il lancio pubblico della nuovissima generazione di Opel Astra al Tuning Meeting internazionale dello scorso anno al Lago Wòrthersee.

Il team di XS Carnight ha equipaggiato Opel Astra con le “sospensioni pneumatiche Grinds” e i sensori di altezza di “Carstyle me”, abbinati agli ammortizzatori originali. I cerchi forgiati da 20 pollici (solo a scopo dimostrativo) del costruttore americano “Rvnt Forged” spiccano in tutta la loro bellezza. Infine, l’aspetto inconfondibile di questa show car è completato da decalcomanie sportive come quelle disponibili su Opel Accessories, applicate alle fiancate e al parabrezza della vettura. Nella collaborazione tra XS Carnight e Opel – che festeggia quest’anno il suo 160° anniversario – la show car Opel Astra sarà protagonista dell’evento XS Carnight “20 Years of XSCN” che si svolgerà il 29-30 luglio allo Stadio Olimpico di Berlino. Chi ha intenzione di vedere la Opel Astra “XS” dal vivo è bene che si affretti; gli ultimi biglietti sono disponibili online qui. La prossima tappa di una serie di eventi sarà il 17 settembre con la XS Carnight presso il Lago Wòrthersee in Austria.

foto: ufficio stampa Stellantis

