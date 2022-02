ROMA (ITALPRESS) – Sanofi svela oggi una nuova identità visiva audace e unica, emblematica della modernizzazione e della trasformazione che l’azienda ha avviato nel dicembre 2019.

Negli ultimi 50 anni, Sanofi si è profondamente diversificata ed è cresciuta fino a diventare un leader globale della salute, con alle spalle molte scoperte scientifiche al servizio dei pazienti. Lungo la sua storia, Sanofi ha sviluppato i primi trattamenti per molte malattie rare, così come farmaci per il diabete e le malattie cardiovascolari che oggi rappresentano lo standard di cura. L’impegno di Sanofi nei confronti della salute pubblica ha protetto milioni di persone dall’influenza ogni anno per decenni e ha aiutato a eradicare virtualmente la polio, mentre la sua visione della scienza ha portato a innovazioni rivoluzionarie nel trattamento delle malattie infiammatorie.

Risultato della fusione di più aziende, Sanofi è oggi una miscela di diverse culture, identità e brand.

La sua nuova identità visiva attinge alle radici di questo patrimonio e, per la prima volta, riunisce le diverse entità che hanno scritto la sua storia sotto un unico marchio. Questo passo nell’evoluzione dell’azienda è un simbolo della sua ambiziosa strategia per il futuro.

“Apprestandoci a compiere il nostro 50° anniversario, abbiamo intrapreso la trasformazione e la modernizzazione più significativa della nostra storia – dice Paul Hudson, Chief Executive Officer di Sanofi -. Nel 2019, abbiamo lanciato la nostra strategia Play to Win che punta a sfruttare appieno le nostre capacità di innovare per produrre trattamenti e vaccini first-in-class o best-in-class. La nostra nuova identità è un’estensione naturale di questa strategia e un passo importante che simboleggia gli sforzi congiunti che l’azienda intraprenderà per raggiungere la propria ambizione di trasformare la pratica della medicina”.

Un’unica società, un’unica identità. Le entità Sanofi Pasteur e Sanofi Genzyme, rispettivamente specializzate nell’area dei vaccini e delle cure specialistiche, così come tutti gli altri brand acquisiti dalla società, rientreranno in un unico nome e in un’unica identità – quella Sanofi. Per anni hanno rappresentato l’impatto che l’innovazione può avere sulla vita dei pazienti. Pensare, agire ed esprimerci all’unisono, spinti da un’unica ambizione e con un’unica identità, permetterà a Sanofi di avere un impatto maggiore e di sfruttare in modo più strategico le risorse che l’azienda ha a disposizione per innovare e imprimere un reale cambiamento.

Un logo emblematico del viaggio della scoperta scientifica Il nuovo logo incarna una ragion d’essere e un’ambizione rinnovate di Sanofi, e si ispira a codici semplici ma dinamici, tipico delle nuove tecnologie. I due punti viola simboleggiano il viaggio della scoperta scientifica, da un punto di partenza – la curiosità, la volontà di sfidare lo status quo e di esplorare lo spettro di tutte le possibilità – a un traguardo, il momento in cui vengono sviluppate soluzioni innovative in grado di trasformare la vita dei pazienti.

“Con questa nuova identità, abbiamo cercato di dare ai nostri team e ai nostri partner, così come ai pazienti e agli operatori sanitari, un’idea chiara e potente di chi siamo e di ciò che vogliamo raggiungere – spiega Josep Catllà, Direttore Corporate Affairs Sanofi -. L’atteggiamento di Sanofi è umile e sincero, e originale al tempo stesso. Crediamo che la nostra nuova identità e il nostro logo daranno un’impronta unica nel settore della salute, in grado di rappresentare appieno la nostra ambizione di sfidare i confini della scienza per migliorare la vita delle persone”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com