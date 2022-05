Nuova Fiat 500 “La Prima by Bocelli”, l’esperienza d’ascolto perfetta

Nuova Fiat 500 “La Prima by Bocelli”, l’esperienza d’ascolto perfetta

Olivier Francois, Fiat & Abarth Chief Executive Officer and Global Chief Marketing Officer di Stellantis: “Ora non è più solo un progetto di ingegneria, ma è un sogno . Il suono cambia la forma della 500 e ora non vi sono piu limiti di percezione”. xc4/trl