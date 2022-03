SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – La Formula 1 riparte da Sakhir con il Gran Premio del Bahrain per la prima prova della nuova era. Grande attesa e curiosità per le prime impressioni delle monoposto con i nuovi regolamenti, c’è aria da primo giorno di scuola tra incognite e certezze. Riflettori puntati sul campione del mondo in carica, Max Verstappen. “Credo che i test siano andati bene ma è troppo presto per dirlo. La struttura è promettente, penso che abbiamo fatto un buon passo avanti e che sia stato fatto il meglio possibile da parte nostra ma devi sempre cercare di migliorare”, le parole dell’olandese della Red Bull. A tutti i piloti è stato chiesto un parere sul report atteso da parte della Fia dopo i fatti dell’ultimo GP del 2021 ad Abu Dhabi. “Non credo ci sia bisogno del report per capire cosa sia successo”, taglia corto Verstappen mentre il rivale Lewis Hamilton ammette di non vedere “l’ora di conoscere l’esito, la gente deve sapere che siamo trasparenti e che stiamo imparando dal passato”.

Il britannico, parlando della sua Mercedes, non svela le proprie carte. “I test non sono andati così lisci ma è stato lo stesso per la maggior parte dei piloti. Piano piano stiamo scoprendo i limiti della macchina. Non mi aspetto ora dei progressi enormi, ma è la vettura dello scorso weekend e dai test abbiamo imparato tanto”. Fiducia è la parola chiave per i due piloti della Ferrari. “Sicuramente è stato il pre campionato dove abbiamo avuto meno problemi. Siamo un pò indietro rispetto alla Red Bull ma è stato comunque positivo e abbiamo girato molto”, dice Charles Leclerc, un’opinione condivisa anche dal compagno di squadra Carlos Sainz. “I test sono andati lisci e siamo riusciti a concludere ogni giornata senza problemi di affidabilità portando a termine ogni programma. Chiaramente c’è da lavorare e sviluppare i dati ricavati – sottolinea lo spagnolo – L’obiettivo per la prima gara è quello di avere un week-end pulito, è importante non fare nulla di folle e imparare dalla vettura il più possibile, ma se ci sarà da lottare per qualcosa di importante, ci proveremo”.

(ITALPRESS).

