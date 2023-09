MILANO (ITALPRESS) – “Noi nel 2024 apriamo questo edificio”, Palazzo Citterio, dove sorgerà il nuovo futuro polo della Pinacoteca di Brera, “con tutto l’allestimento e l’esposizione delle opere”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della visita, insieme al sindaco Giuseppe Sala, al Palazzo Citterio di Milano, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo museo. “Poi subito dopo se c’è il progetto della passerella io e il sindaco lo valuteremo”, ha proseguito, precisando però che si tratta di “un elemento aggiuntivo che può essere importante e distintivo” e, per questo motivo “ha ragione il sindaco, le grandi cose vanno fatte coi fondi pubblici perchè devono essere dello Stato. Io sono per fare le cose”. Sangiuliano ha spiegato che, rispetto alla sua prima visita a Palazzo Citterio lo scorso maggio, “il cantiere è stato aperto, i lavori sono avanti. Adesso abbiamo fatto una riunione, ci siamo dati tempi certi”.(ITALPRESS).

Foto: xm4