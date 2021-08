TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia di bronzo per l’Italia nella 4×100 mista, ultima gara del programma del nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso al 3° posto nuotando in 3’29″17, battuti soltanto dagli Stati Uniti (3’26″78, nuovo record del mondo) e dalla Gran Bretagna (3’27″51). “Bellissima staffetta, nella mista abbiamo sempre qualcosa in più l’ultimo giorno di gara. C’è grande unione nel gruppo” il commento all’unisono degli azzurri. “Sapevamo che le prime due (Usa e Gran Bretagna, ndr) erano impossibili da raggiungere, ma siamo riusciti a battere la Russia”, hanno sottolineato Thomas Ceccon e Federico Burdisso. “Abbiamo dimostrato che gruppo siamo – ha aggiunto Nicolò Martinenghi – è una trasferta positiva per tutti. Siamo al settimo cielo, i miei compagni di squadra mi hanno fatto un bel regalo di compleanno”. “Sono davvero contento, abbiamo chiuso al meglio l’Olimpiade con questo bronzo – ha concluso Alessandro Miressi – E’ un gruppo molto unito e questo è buono per il futuro”.

