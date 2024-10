GENOVA (ITALPRESS) – Emergenza maltempo in Liguria per la seconda giornata consecutiva. I temporali autorigeneranti stavolta si sono concentrati nel Levante della città metropolitana di Genova e hanno provocato esondazioni e allagamenti su un territorio già saturo per le precipitazioni delle scorse ore. Non si registrano al momento sfollati o feriti. Il Bisagno ha sfiorato il primo livello di guardia a Genova ed è parzialmente esondato in località La Presa, nel comune di Bargagli. L’acqua ha trascinato con sè alcuni cilindri in cemento dal cantiere dello scolmatore. Torrenti usciti dagli argini anche a Recco e Sori con diversi locali allagati. Nel pomeriggio è esondato anche il fiume Entella a Chiavari e Lavagna: il Comune ha chiuso tutti i ponti e ha invitato i cittadini a salire ai piani alti delle abitazioni. Molti altri rii minori si sono riversati su strade e terreni. Nello Spezzino il Vara ha superato la soglia di pericolo.

Pesanti disagi ai treni sulla ferrovia Genova-La Spezia a causa di un fulmine che ha colpito gli impianti di circolazione di Genova Quarto, mentre le forti precipitazioni hanno messo fuori uso un deviatoio a Nervi. Ritardi e cancellazioni per gran parte del pomeriggio finchè i tecnici di Rfi non hanno ripristinato la linea. Gli allagamenti hanno costretto a chiudere temporaneamente l’autostrada A12 tra Genova Nervi e Recco. Confermata l’allerta arancione fino a domattina alle 8 su tutta la Liguria, prolungata fino al primo pomeriggio per le zone dei grandi bacini del Levante. Oggi Arpal ha registrato 79,4 millimetri in un’ora a Ognio, in Val Fontanabuona, 68,4 sempre in un’ora a Rapallo, 58 a Camogli, 8 millimetri in cinque minuti, 71,4 in un’ora, a Sestri Levante. Ma il dato rilevante è quello cumulativo: in poco più di una settimana sono caduti almeno 500 millimetri di pioggia sulla Liguria, in media 2000 millimetri dall’inizio dell’anno.

“Nelle prossime ore sono attesi due nuovi passaggi che potrebbero essere intensi, uno in serata e uno nella prima mattinata di domani”, ha spiegato Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal. A Genova domani le scuole saranno aperte, come deciso dal Coc riunito nel pomeriggio. Stamattina erano state mantenute chiuse in via precauzionale. Alcuni Comuni del Levante genovese invece hanno deciso lo stop delle lezioni anche per la giornata di venerdì.

