FIRENZE (ITALPRESS) – Ha passato una notte tranquilla all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove che ieri, nel corso del 16′ del primo tempo della gara di campionato fra viola ed Inter, è svenuto, riprendendo i sensi solo dopo l’intervento dello staff medico gigliato. Il classe 2002 romano, arrivato ieri stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, è stato estubato nelle prime ore di questa mattina e ha iniziato a rispondere alle domande dei medici, trovando anche parole di ringraziamento per chiunque si sia prestato nei soccorsi nei suoi confronti. Buoni segnali dunque sul possibile recupero completo del giocatore viola, che si trova ancora in terapia intensiva. Esclusi al momento danni neurologici e cardiologici. Al suo fianco fin dai primi minuti del ricovero, i genitori Giovanni e Tanja, e la fidanzata Martina, con il dottor Luca Pengue, responsabile medico dello staff medico della Fiorentina, che ha trascorso fino alla tarda serata di ieri sera, rientrando già stamattina all’interno dell’ospedale di Careggi, dove alle 9 è tornato anche il tecnico gigliato Raffaele Palladino, accompagnato dal team manager Simone Ottaviani. Hanno raggiunto in ospedale l’ex romanista anche i suoi compagni di squadra Danilo Cataldi e Martinez Quarta. Un prossimo bollettino medico di aggiornamento sulle condizioni di Bove è atteso entro la tarda serata di oggi.

– Foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]