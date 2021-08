Notte di roghi in Sicilia e Calabria

Per tutta la notte vigili del fuoco impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità sul fronte degli incendi boschivi: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba dell'11 agosto 7 canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (Palermo). sat/gtr