Non autosufficienza, nuove prospettive nel lavoro domestico

In Italia una persona non autosufficiente che vuole essere assistita in casa da una badante può arrivare a spendere oltre 2.600 euro al mese, che diventano quasi 30 mila euro all’anno. Sono i risultati di uno studio di Assindatcolf presentato a Roma. col/fsc/gsl