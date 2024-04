Nissan Juke, per il ritorno alle origini si tinge di giallo

ROMA (ITALPRESS) - La nuova Juke segna il ritorno alle origini del B-SUV di Nissan che solo in Italia dal lancio ha venduto più di 120mila esemplari. Sarà riconoscibile dalla livrea gialla che contrasta con il nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti. Tra le novità anche il nuovo motore ibrido capace di sfoderare il 25% di potenza in più rispetto al benzina. La vettura può viaggiare così in elettrico per circa l’80% del tempo, i consumi si riducono del 40% in città e del 20% nel ciclo combinato. Cambia l'infotainment con uno schermo centrale e uno sul quadro strumenti, entrambi da 12,3 pollici. xh7/tvi/gtr