Nissan Juke Hybrid, grande piacere di guida

Debutta sulle nostre strade il nuovo Juke Hybrid, la prima versione elettrificata del crossover coupé Nissan. Juke rilancia la sfida in un segmento centrale del mercato italiano, quello dei crossover elettrificati, con un propulsore ibrido unico nel mercato che parte sempre in elettrico e viaggia in questa modalità fino all’80% del tempo in città. Bassi i consumi, basse le emissioni dichiarate dalla casa automobilistica. Il nuovo Juke Hybrid può essere ordinato presso la rete di concessionarie Nissan con prezzi a partire da 30.300 Euro. xb6/tvi/