FIRENZE (ITALPRESS) – Momento per certi versi storico per la Fiorentina. Il club viola ha infatti presentato questo pomeriggio l’acquisto più costoso della sua storia: Nico Gonzalez. L’argentino è arrivato dallo Stoccarda per 23,5 milioni di euro. “A livello personale ho osservato Nicolas per diverso tempo grazie ai miei contatti in Sud America così come nello Stoccarda – ha ammesso il direttore generale viola, Joe Barone -. Abbiamo lavorato tanto per portarlo in fretta alla Fiorentina già prima dell’inizio della Coppa America. Abbiamo portato qui un campione, un giocatore che ha vinto una competizione internazionale da protagonista con l’Argentina giocando titolare e mostrando le sue enormi qualità”. Nico Gonzalez, jolly offensivo classe 1998, in Germania ha totalizzato 79 presenze, realizzando 23 gol e fornendo 10 assist: “Non sento la pressione della cifra pagata dal club ma sento la responsabilità. Darò il massimo per portare la Fiorentina il più in alto possibile”. Con la maglia dell’Albiceleste è stato uno dei protagonisti della vittoria della Coppa America.

“E’ stata una favola quella con l’Argentina. In Italia voglio fare le cose giorno dopo giorno impegnandomi al massimo. Questo è un grande club in cui tanti sperano di giocare. Voglio dimostrare quello che valgo”. Non solo il blasone della società viola ma anche i consigli di chi Firenze la conosce bene: “Pezzella, Burdisso e Quarta hanno influito molto nella mia decisione. Ho fatto loro diverse domande. Mi hanno dato la spinta per essere qua. Sono felici di questa decisione. Avevo una proposta in Inghilterra (Brighton) ma non sarei stato felice come invece lo sarò qui. Cercherò di adattarmi e di vivere quest’esperienza con grande felicità”. Infine su mister Italiano e il suo ruolo, Gonzalez ha concluso: “Una cosa che dico sempre è che sono felice a prescindere dalla posizione, basta che sono in campo. Ho sempre giocato a sinistra ma mi piace molto accentrarmi e tirare, sinistra o destra, per me non fa differenza. Se il mister mi ha chiesto dei gol? No, però bisogna vedere come si mettono le partite. Bisogna capire se c’è l’occasione per fare un gol, un assist o una giocata. In alcune partite non si riesce ad arrivare alla porta. Ogni volta che potrò, cercherò di segnare. Fisicamente sto bene, sono pronto e non vedo l’ora che inizi la Serie A: voglio impressionare mister e tifosi”.

(ITALPRESS).