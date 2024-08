ROMA (ITALPRESS/MNA) – Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma di essere “profondamente” dispiaciuto per il massacro del 7 ottobre. In un’intervista alla rivista “Time”, a Netanyahu viene chiesto se voglia scusarsi per gli eventi del 7 ottobre accaduti sotto la sua supervisione. “Scusarmi?” chiede di rimando. “Certo, certo. Mi dispiace profondamente che sia successo qualcosa del genere. E ti guardi sempre indietro e dici: Avremmo potuto fare qualcosa per impedirlo?”. Netanyahu non si è formalmente assunto la responsabilità dei fallimenti che hanno portato all’assalto di Hamas al sud di Israele e ha tentato di dare la colpa ai responsabili della sicurezza israeliana. Parlando alla rivista “Time” ha aggiunto “resterò in carica finché crederò di poter aiutare a guidare Israele verso un futuro di sicurezza, sicurezza duratura e prosperità”. Dice anche alla rivista: “Preferirei avere cattiva pubblicità che un buon necrologio”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

