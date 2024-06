MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Ai Giochi di Parigi non ci sarà alcun judoka russo. E’ la stessa Federazione di Mosca ad annunciare che nessuno dei quattro atleti invitati dal Cio – ma sotto lo status di neutrali – prenderà parte al torneo olimpico. “Su 17 atleti che avrebbero diritto, il Cio ne ha invitati solo 4 e il resto dovrebbe rimanersene a casa – fa sapere Sergey Soloveichik, presidente della Federazione russa di judo – Data questa situazione, abbiamo deciso all’unanimità che la nostra nazionale non accetterà questi termini umilianti e non competerà ai Giochi di Parigi”. Soloveichik ricorda che “siamo una delle Federazioni e nazionali più forti al mondo, abbiamo detto fin dall’inizio che non scenderemo a compromessi e non firmeremo alcuna dichiarazione che screditi la politica del nostro Paese. Sono convinto che tali azioni del Cio rovinino la fiducia nel movimento olimpico”. Sempre secondo Soloveichik, nessuno sarà felice di vincere una medaglia in un torneo olimpico privo degli atleti migloiri: “Tutti coloro che amano lo sport e conoscono i principi olimpici sanno che il più forte può essere determinato solo in una competizione equa tra atleti alla pari”.

