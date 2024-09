Nespoli ai giovani “Inventatevi cose strane”

ROMA (ITALPRESS) - "Il messaggio che di solito do ai giovani è quello di inventarsi delle cose strane e poi avere la forza e il coraggio di perseguirle, di non pensare che siano cose impossibili, che siano cose fuori dal mondo". Lo ha detto l'astronauta Paolo Nespoli, intervenendo alla "Rome Startup Week", l’evento in corso nella Capitale, dedicato agli imprenditori locali e nazionali impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie. "Le idee più strane, quando uno ci lavora, piano, piano ogni tanto si realizzano", ha aggiunto. xc3/fsc/gtr