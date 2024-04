Neos, Sarnataro ” Dal prossimo 8 giugno volo Palermo-New York diretto”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Saranno "due frequenza settimanali, una di sabato e l'altra di lunedì. Il volo partirà da New York alle 17 locali mentre decollerà da Palermo alle 11,25 locali. Sarà operato con un Boeing 787 serie 9, l'aeroplano tecnologicamente più avanzato che consente il massimo comfort in termini di viaggio", ha spiegato Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, in occasione dei festeggiamenti per l'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia a New York. xo9/ads/gtr