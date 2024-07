MILANO (ITALPRESS) – L’artista vincitrice ai Grammy Awards, Nelly Furtado, annuncia il suo nuovo album in studio, intitolato “7”, in uscita in tutto il mondo a partire dal 20 settembre.”Ho iniziato ad uscire di nuovo e continuavo a sentire le mie canzoni che venivano suonate e remixate dai DJ e allo stesso tempo la mia figlia maggiore mi mostrava continuamente come la comunità online e nuovi fan appartenenti alla GEN Z stavano riscoprendo la mia musica, 20 anni dopo” – ha commentato la Furtado. “Ho sentito la chiamata”. “Ho ritrovato la mia voce” – aggiunge la cantante – “sono tornata in studio per ritrovare la mia identità artistica. Ho riflettuto molto e fatto un lungo lavoro su me stessa durante questi sette anni trascorsi fuori dalla musica, perciò ho portato questa mia crescita personale in studio. Questo album è molto personale. Riflette il mio percorso attraverso varie fasi: l’essere delusi in amore, il ritrovare di nuovo fiducia come artista, la gioia e la voglia di festeggiare quando ci si nutre delle proprie passioni e quando ci si sente parte di una comunità”. Il suo nuovo singolo è uscito oggi e s’intitola “Corazòn”, realizzato in collaborazione con Bomba Estèreo, band candidata ai Grammy Awards.

