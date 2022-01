VENEZIA (ITALPRESS) – Dalla giornata di oggi, martedì 4 gennaio, nelle farmacie comunali della città di Venezia le mascherine FFP2 sono in vendita al prezzo calmierato di 0,75 euro.

“Abbiamo dato indicazione – conferma l’assessore alle Società partecipate Michele Zuin – alla nostra società Ames Spa (che gestisce le farmacie comunali) di porre in vendita, già da oggi, le mascherine FFP2 al prezzo unitario di 0,75 euro. Ci uniformiamo, quindi, velocemente a quanto previsto dall’accordo tra FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite con la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti”. “Una decisione – continua Zuin – che cerca di venire incontro alla cittadinanza per usufruire di questo prezzo calmierato nel più breve tempo possibile. Infatti l’obbligo delle mascherine FFP2, che condividiamo, previsto ormai nei mezzi pubblici ed in tanti altri luoghi, deve pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini. Vogliamo così evitare speculazioni per un dispositivo di protezione ormai divenuto necessario”.

