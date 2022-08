PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Nuova Peugeot 408, svelata al mondo nel mese di giugno, viene adesso esposta al Louvre-Lens. Questa esposizione inaspettata presenta la nuova vettura del Leone sotto diverse angolazioni e lo fa dal 4.08 – il 4 agosto – giorno che coincide con il suo nome. Ruota e svela Nuova Peugeot 408 sotto diverse angolazioni. “La Sfera” trasparente che accoglie la nuova auto del Leone è inaspettata, proprio come il design di questo modello svelato lo scorso mese di giugno.

Con il suo fascino unico da Fastback dinamica e innovativa, nuova 408 doveva essere una fonte di ispirazione per tutto il team. Un gruppo talentuoso di artisti, ingegneri e tecnici dello studio creativo parigino Superbien ha realizzato il progetto immaginato dall’agenzia OPEn e l’ha trasformato in una realtà mozzafiato che sembra sfidare le leggi di gravità.

Questi esperti nella progettazione di installazioni originali e uniche hanno creato una vetrina esclusiva per la nuova nata; con ” La Sfera” i punti di osservazione cambiano e permettono di scoprire differenti aspetti della nuova auto del Leone. Come fa Nuova PEUGEOT 408 a capovolgersi o a ruotare in modo così insolito? La risposta è in questa sfera trasparente che circonda la vettura e la mostra sotto tutte le sue angolazioni.

Quest’allestimento originale è stato presentato nell’eccezionale cornice del Louvre-Lens; la nuova408, dal design dinamico e fluido al tempo stesso, è diventata così un’opera d’arte unica, che rivedremo probabilmente in occasione di altri eventi.

“Ci è piaciuta molto l’idea di quest’opera temporanea, originale e decisamente bella da guardare, che valorizza perfettamente la nostra nuova vettura. Lo stile inedito di nuova Peugeot 408, che è stato apprezzato da moltissimi osservatori che hanno avuto modo di scoprirla, è stato messo in scena in modo molto originale, in questa cornice magnifica e moderna che è il Louvre Lens” spiega Linda Jackson, Ceo del Marchio. “Peugeot si evolve e innova in tutti i settori. La Sfera trasparente, immaginata per la nuova 408 mostra bene l’Allure – il fascino – del nostro nuovo modello in tutte le sue sfaccettature. Questa creazione è perfettamente in linea con il dispositivo globale che esprime la nuova identità di Brand di Peugeot” aggiunge Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione.

