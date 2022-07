TORINO (ITALPRESS) – Fiat festeggia il 65mo anniversario della leggendaria 500, che nella versione elettrica è diventata leader europeo della mobilità elettrica. “La Nuova 500, elettrica e solo elettrica, ha scalato il podio del mercato europeo degli EV nella prima metà dell’anno – ha dichiarato Oliver Francois, Fiat Ceo e Stellantis Global Cmo -. Nel primo semestre di quest’anno, la Nuova 500 è l’EV più venduto in Germania – dove ha ottenuto un successo superiore a quello delle auto elettriche nazionali. Inoltre, è leader in Italia ed è sul podio in Francia e Spagna. Questa è la prova tangibile del suo successo e di come Fiat consideri il suo percorso verso l’elettrificazione come parte della sua storica missione sociale. Abbiamo creato la mobilità per tutti e siamo i leader della mobilità urbana: ora il nostro obiettivo è reinventare la mobilità urbana e renderla più sostenibile per tutti, fedeli al nostro claim ‘it’s only green when it’s green for all'”. La Nuova 500 è attualmente venduta in 38 Paesi di quattro diverse aree geografiche: dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente al Giappone. Il suo successo è testimoniato anche dai 30 premi internazionali assegnatole in nove Paesi dal pubblico e dagli esperti del settore. Fiat ha deciso di accelerare la sua strategia di elettrificazione verso un futuro sempre più sostenibile e, a partire dal 2024, tutti i suoi nuovi modelli saranno elettrici. Infine, nel 2027, Fiat diventerà completamente elettrica in Europa. Per augurare un “buon compleanno” speciale alla sua icona, Fiat presenta due nuove storie che raccontano come la Nuova 500 sia davvero l’auto del cambiamento. Sia “Evergreen” che “The Stick” vedono la partecipazione dell’attivista e premio Oscar Leonardo DiCaprio, il green ambassador della Nuova 500 sin dal suo lancio. Realizzati dall’agenzia creativa Leo Burnett, i due nuovi spot portano la firma del pluripremiato regista Martin Werner. Lo spot è accompagnato dall’iconica canzone “La Dolce Vita” di Nino Rota nella sua versione vocale originale e inedita del 1962.

