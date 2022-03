ROMA (ITALPRESS) – Oggi nel Lazio su 11.406 tamponi molecolari e 51.441 tamponi antigenici per un totale di 62.847 tamponi, si registrano 6.214 nuovi casi positivi (+3.770), sono 15 i decessi (+10), 1.060 i ricoverati (-82), 92 le terapie intensive (-7) e +10.524 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,8%. I casi a roma città sono a quota 2.473. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che dopo tre settimane in calo rallenta la discesa, si registrano +1.600 casi rispetto a stesso giorno della settimana precedente.

Da domani sarà attivo l’Hub di Ostiense che insieme a quello di Termini sarà il secondo polo attivo a Roma per i cittadini provenienti dall’Ucraina per il rilascio del codice Stp, per le vaccinazioni anti Covid e sono iniziate anche quelle pediatriche. In tutte le province le Asl hanno dedicato Hub per le vaccinazioni dei profughi ucraini. Ad oggi sono stati rilasciati oltre 1.200 codici Stp.

(ITALPRESS).

