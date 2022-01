ROMA (ITALPRESS) – Oggi nel Lazio su 24.016 tamponi molecolari e 77.872 tamponi antigenici per un totale di 101.888, si registrano 12.201 nuovi casi positivi (-462), sono 14 i decessi (-14), 2.122 i ricoverati (-12), 204 le terapie intensive (-3) e +10.148 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,9%. I casi a roma città sono a quota 6.386. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando in una nota che “oggi sono in calo i casi, i decessi e i ricoveri. Sono segnali incoraggianti, siamo sulla strada giusta”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com