ROMA (ITALPRESS) – Doppia medaglia di bronzo per l’Italia nel Grand Prix di spada a Doha: Lucrezia Paulis nella prova femminile e Davide Di Veroli nella gara maschile conquistano il terzo gradino del podio, dopo prestazioni da applausi. A un passo dalla zona medaglie anche Alberta Santuccio, sesta classificata tra le donne nel giorno del rientro dopo l’oro olimpico a squadre, e Gabriele Cimini che ha chiuso settimo tra gli uomini.

Primo podio tra le grandi della scherma mondiale, in Qatar, per Lucrezia Paulis. La 21enne ariccina delle Fiamme Oro, proveniente dalle qualificazioni di venerdì, ha iniziato con la vittoria nel derby azzurro su Sara Maria Kowalczyk per 12-11, nel tabellone da 64, per poi superare nel turno da 32 l’argentina Di Tella con il risultato di 12-9. Negli ottavi la poliziotta romana ha avuto la meglio sulla francese Vanryssel con il punteggio di 12-10 entrando tra le “top 8”. La prima medaglia della carriera per l’azzurra classe 2003 è arrivata grazie alla vittoria nei quarti di finale sulla cinese Mo, con il verdetto di 14-10. Lo stop in semifinale contro l’estone Differt, per 15-11, ha sancito per Lucrezia Paulis la conquista di una splendida medaglia di bronzo, la prima in carriera e proprio in una gara del circuito d’èlite GP FIE.

Ai piedi del podio Alberta Santuccio. L’olimpionica della “stoccata d’oro” a Parigi 2024 è tornata in pedana con la grinta di sempre, fermandosi solo nei quarti di finale contro l’estone Differt per 15-11 e chiudendo in 6^ posizione. Stop negli ottavi, invece, per l’altra olimpionica Giulia Rizzi (9^), per Federica Isola (11^) e Alessandra Bozza (15^).

Ha chiuso 20^ Rossella Fiamingo, anche lei al rientro dopo il trionfo olimpico, mentre si sono piazzate 31^ Roberta Marzani e 50^ Sara Maria Kowalczyk.

Bronzo azzurro anche nella gara maschile, griffato da Davide Di Veroli. Il romano delle Fiamme Oro ha iniziato la sua gara con il successo per 15-14 sullo svizzero Favre nel primo incontro di giornata. Nel tabellone da 32 il vicecampione del mondo in carica ha superato il portoghese Frazao con il risultato di 15-13. Negli ottavi Davide ha battuto il giapponese Kano per 15-10 centrando l’accesso tra i migliori 8. Il ritorno sul podio (che mancava dallo scorso maggio a Saint-Maur) per il 23enne azzurro è diventato certezza grazie al 14-13 con cui ha superato il ceco Jurka.

In semifinale Di Veroli si è fermato al cospetto del belga Loyola, per 15-9, mettendosi al collo un bronzo prezioso che rappresenta per lui la sesta medaglia in carriera nel circuito di Coppa del Mondo.

Ottima prestazione anche per Gabriele Cimini, fermatosi a un passo dal podio che gli è stato negato solo dall’ungherese Siklosi, vincitore per 15-9 nel match dei quarti di finale che ha dirottato il toscano al 7° posto.

Per quanto riguarda gli altri azzurri del ct Dario Chiadò in pedana oggi a Doha hanno chiuso la gara al 23° posto Simone Mencarelli, al 32° posto Gianpoalo Buzzacchino e al 41° posto Enrico Piatti.

Prossime tappe per la spada azzurra nel secondo weekend di febbraio con le tappe di Coppa del mondo per gli uomini a Heidenheim e le donne a Barcellona.

