ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del “fioretto” si è confermata anche nella giornata delle gare a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo (in Egitto). Trionfo della formazione femminile, composta da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa; secondo posto per il team maschile ccon Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi.

Ancora un oro e un argento nella domenica egiziana, dunque, per i quartetti del ct Stefano Cerioni, dopo lo splendido sabato delle gare individuali che avevano visto il primo successo in Coppa del Mondo di Martina Favaretto, vincitrice del derby italiano in finale contro Martina Batini, e il doppio podio maschile con Tommaso Marini al secondo posto e Davide Filippi terzo.

Strepitosa la tripletta della compagine delle fiorettiste. Tre vittorie in altrettante gare stagionali: da Belgrado a Parigi, e fino a Il Cairo, vincono sempre le ragazze italiane, capaci di piegare ancora una volta gli Stati Uniti nell’ultimo atto, con il punteggio di 45-43.

Avvio in scioltezza per le azzurre, che hanno sconfitto Hong Kong con il risultato di 45-18, dando continuità al loro cammino grazie al 45-29 con cui hanno eliminato nei quarti di finale la Cina. Due successi larghi, con Erica Cipressa titolare mentre era in panchina a riposo – dopo il successo di ieri – Martina Favaretto, che è stata invece protagonista in semifinale contro il Giappone, altro assalto dominato dall’Italia, chiuso con un nettissimo 45-26. Combattuta la finale contro gli Stati Uniti, in cui le azzurre hanno mostrato qualità e carattere, fino alla stoccata conclusiva di Alice Volpi contro Lee Kiefer che ha fatto suonare per la seconda volta in due giorni l’Inno di Mameli in Egitto.

Sempre sul podio in questa stagione, per la quarta volta in quattro gare, la squadra di fioretto maschile: dopo il secondo posto dell’esordio a Bonn, il terzo di Tokyo e il successo di un mese e mezzo fa a Parigi, oggi un altro argento a Il Cairo arrivato per due sole stoccate, nella finale vinta dal Giappone per 45-43.

La formazione azzurra, con Filippo Macchi al debutto nel quartetto, provato al posto di Alessio Foconi, ha esordito nel tabellone degli ottavi di finale superando l’Austria per 45-26. Combattuto ma di fatto sempre condotto in vantaggio il match dei quarti contro Hong Kong, dove il giovanissimo terzetto Macchi-Bianchi-Marini s’è imposto 45-41 staccando il pass per la semifinale. Qui, contro la Francia, è stato capitan Garozzo a chiudere un assalto equilibrato fino alle ultime tre frazioni, quando l’Italia ha preso il largo per vincere 45-35. In finale contro il Giappone un ko di misura che lascia qualche rimpianto ma di certo non sminuisce il valore della prestazione degli azzurri.

“Sono molto soddisfatto per tutto l’andamento del weekend e in particolare per le prove a squadre”, ha detto il ct del fioretto azzurro, Stefano Cerioni.

“Era l’ultima gara prima dell’inizio della Qualifica Olimpica, e avevo necessità di provare nel quartetto maschile Bianchi e Macchi, che mi hanno dato ottime risposte. Un grande plauso alle ragazze, che hanno vinto ancora una volta con una prestazione di ottimo livello. Il primo e secondo posto delle nostre squadre, uniti ai risultati di ieri nell’individuale, sono eccellenti premesse per gli impegni, importantissimi, che ci aspettano”, ha chiosato Cerioni.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

