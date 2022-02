ROMA (ITALPRESS) – Nella media del 2021 si è registrata una crescita dell’indice del fatturato delle imprese dei servizi del 14,1%, che l’ha portato a un livello leggermente superiore a quello prepandemico (+0,5% rispetto all’anno 2019). E’ quanto rileva l’Istat, secondo cui nel quarto trimestre 2021 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce del 2,1% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, del 13,6%. Nel periodo in questione si evidenzia una crescita congiunturale in quasi tutti i settori. In particolare, incrementi si registrano per le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+4,7%), per i servizi di informazione e comunicazione (+3,4%), per il commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+2,3%), per il trasporto e magazzinaggio (+1,4%) e per le attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,8%).

Si registra una diminuzione solo per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (-1,0%). L’indice del fatturato dei servizi nel quarto trimestre 2021 registra variazioni tendenziali positive in tutti i settori. Aumenti consistenti contraddistinguono le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, con una crescita dell’81,3%. L’incremento è più contenuto per i servizi di informazione e comunicazione (+8,1%).

(ITALPRESS).

