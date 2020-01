Nel 2019 traffico aereo in crescita

Il sistema aeroportuale italiano ha fatto registrare 193,1 milioni di passeggeri, il 4% in piu' rispetto al 2018, e 1,6 milioni di movimenti aerei, pari al +2,7%. In termini di traffico passeggeri, Roma Fiumicino si conferma in vetta alla classifica. ads/red