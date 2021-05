NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tornano a far punti i Brooklyn Nets che si impongono per 125 a 119 in casa dei Denver Nuggets dopo quattro sconfitte consecutive. Per i Nets Kyrie Irving ha chiuso con 31 punti in 39 minuti di gioco, mentre Kevin Durant ne ha firmati 33. Dall’altra parte per Jokic

29 punti con 7 rimbalzi e 6 assist, mentre 28 ne ha messi a referto Michael Porter Jr.

Altro successo esterno per Washington Wizards, vittriosi all’over time per 133 a 132 su Indiana Pacers al termine di una gara che ha dato vero spettacolo; l’uomo del match da citare per Washington è certamente Russell Westbrook che ha firmato la sua 181^ tripla doppia e ha realizzato 33 punti, conditi da 19 rimbalzi e 15 assist. Ma il miglior realizzatore della serata è Bradley Beal con 50 punti, anche se poi è uscito per infortunio.

I Golden State Warriors superano per 136 a 97 Oklahoma City Thunder in una partita sempre indirizzata sullo stesso binario; per i padroni di casa 49 punti per Steph Curry. Dodici minuti in campo per Nico Mannion e 3 punti realizzati, oltre a 2 rimbalzi e 3 assist.

Ottavo successo consecutivo per i Philadelphia 76ers che hanno la meglio per 118 a 104 sui Detroit Pistons; anche in questo caso partita indirizzata fin dal primo quarto.

I Memphis Grizzlies si impongono in casa dei Toronto Raptors (7 sconfitte in otto partite) per 109 a 99 grazie soprattutto ai 18 punti con 21 rimbalzi dell’ex Jonas Valanciunas. Quattro triple nell’ultimo parziale per DeAnthony Melton.

Vince anche Portland Trail Blazers contro San Antonio Spurs per 124 a 102. Damian Lillard firma 30 punti mentre CJ McCollum si ferma a 27.

