NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessun problema per Brooklyn Nets che nella notte Nba si impongono per 110 a 95 in casa dei Miami Heat che incappano nella quarta sconfitta consecutiva. Kevin Durant ha chiuso la sua partita con un bottino di 23 punti e Kyrie Irving a quota 11.

Successo esterno anche per San Antonio Spurs che supeando per 107 a 103 New Orleans Pelicans spera di agganciare il torneo play-in.

Dejounte Murray firma la 13^ tripla doppia stagionale e chiude con 15 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Ai Pelicans non bastano i 32 punti di CJ McCollum e i 23 di Alvarado.

Vitoria all’Over Time per Sacramento Kings che batte 114 a 110

Orlando Magic: decisive megli ultimi secondi di gara le triple di Donte DiVincenzo e Harrison Barnes.

Successo importante per Chicago Bulls che fa suo il match per 98 a 94 con i Cleveland Cavaliers e resta così al quinto posto a Est: 25 punti di Zach LaVine e 20 per il rientrante DeMar DeRozan.

Pochi problemi per i Toronto Raptors conro Indiana Pacers (131-91): un incendio a uno degli autoparlanti ha costretto a una lunga interruzione del match con il conseguente sfollamento del pubblico e la conclusione a porte chiuse.

Bene i Denver Nuggets che hanno la meglio su Oklahoma City Thunder (113-107): protagonista Nikola Jokic con 35 punti, 12 rimbalzi e 8 assist.

Houston Rockets hanno la meglio per la seconda volta di fila con

Portland Trail Blazers per 115 a 98: qui a meterci la firma sono soprattutto Jalen Green (25 punti) e Alperen Sengun (27 punti).

Vincono i Memphis Grizzlies contro i campioni in carica dei Milwaukee Bucks (113-107): 24 punti per DèAnthony Melton, mentre per i Bucks 30 punti, 11 rimbalzi, 4 assist per Giannis Antetokounmpo.

