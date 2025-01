NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Avanti Denver Nuggets dopo un tempo supplementare su San Antonio Spurs con il punteggio di

122 a 111 nella notte Nba. La rivincita di Denver a Ovest porta la firma di Nikola Jokic che chiude con 46 punti, 10 assist e 9 rimbalzi ed è il protagonista dell’overtime. Agli Spurs non basta Victor Wembanyama con i suoi 20 punti e 23 rimbalzi.

Denver approfitta delo stop dei Memphis Grizzlies in casa dei

Golden State Warriors (121-113): i padroni di casa vincono anche semza Steph Curry mandando 6 giocatori in doppia cifra, con il miglior score di Andrew Wiggins (24 punti). Per Memphis 23 punti e 9 rimbalzi da Jaren Jackson Jr. e 22 con 10 assist da Desmond Bane.

Un ottimo primo quarto consente ai Philadelphia 76ers di mettere al sicuro il successo a domicilio con i Brooklyn Nets (129-94). Per i Sixers Joel Embiid firma 28 punti con 12 rimbalzi e 6 assist.

E’ invece un grande terzo quarto a regalare la vittoria agli

Indiana Pacers contro i Phoenix Suns (126-108), alla quarta sconfitta consecutiva.

Terza vittoria di fila per i Detroit Pistons che con una prova convincente superano Minnesota Timberwolves (119-105): Pistons trascinati soprattutto da Cade Cunningham con 40 punti,

9 assist e 6 rimbalzi.

Successo a sorpresa sulla sirena di Portland Trail Blazers in casa dei Milwaukee Bucks (105-102): Anfernee Simons il miglior realizzatore per Portland con 28 punti, di cui 12 nel 4° quarto e i 5 decisivi nel finale.

Vincono anche i Chicago Bulls contro i New York Knicks (139-126), grazie a un decisivo terzo quarto (41-17).

La sorpresa della notte Nba arriva da Miami con la sconfitta degli Heat contro Utah Jazz (100-139): 34 punti e 7 rimbalzi per un inedito Brian Sensabaugh.

Bene i Los ANgeles Clippers su Atlanta Hawks (131-105): 12 punti e 3 rimbalzi per il rientrante Kawhi Leonard.

