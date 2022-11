NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Nona perla stagionale su altrettante partite per i Milwaukee Bucks nella notte dell’Nba. Risolta anche la pratica Oklahoma City Thunder con il punteggio di 108 a 94. Una vittoria che arriva nonostante sia rimasto fuori in via precauzionale Giannis Antetokounmpo; sono 25 i punti messi a referto da Brook Lopez ma sono in sei a chiudere in doppia cifra.

Solo al supplementare si è invece risolta la sfida tra Orlando Magic e Sacramento Kings con un 123-126 a favore degli ospiti che hanno recuperato anche 20 punti di svantaggio che avevano all’inizio del terzo quarto; per Orlando non si può che sottolineare il nuovo record in carriera per Paolo Banchero, autore di 33 punti; per i Kings 37 i punti di DèAaron Fox.

Vittoria esterna anche per i Boston celtics che passano per 133 a 118 sui New York Knicks; ben 27 le triple messe a referto per Boston su 51 provate.

Overtime anche nella sfida vinta dagli Atlanta Hawks su New Orleans Pelicans per 124 a 121 al termine di una partita molto combattuta; il miglior realizzatore del match è Trae Young con 34 punti e 10 assist.

Anche senza Irving vincvono i Brooklyn Nets che passano per 98 a 94 in casa di Charlotte Hornets: rimontati undici punti nell’ultimo quarto e 27 punti per il solito Kevin Durant. Dall’altra parte, il rientrante Terry Rozier ne fa 25.

Tornano a vincere dopo tre sconfitta i Minnesota Timberwolves che superano Houston Rockets per 129 a 117. Pochi problemi per i

Denver Nuggets che mettono a sicuro la gara con San Antonio Spurs (126-101) già nella prima parte; per gli ospiti è la terza sconfitta di fila. Agevole anche il successo dei Phoenix Suns contro Portland Trail Blazers per 102 a 82

