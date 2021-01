NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessun italiano in campo nella notte Nba. Gioca Atlanta, non Danilo Gallinari reduce dall’infortunio rimediato nel match perso ieri sul parquet dei Nets. Il Gallo si è procurato una distorsione alla caviglia destra andando a rimbalzo con Kyrie Irving e ha dovuto quindi saltare la rivincita con i suoi compagni che si sono imposti su Brooklyn per 114-96. A trascinare gli Hawks i 23 punti di Hunter, i 21 di Young e i 20 di Collins, ma in doppia cifra vanno anche Capela (per lui anche 11 rimbalzi) e Reddish con 12 punti a testa, mentre dalla panchina ne fa 10 Huerter. Ai Nets non bastano i 28 punti di Kevin Durant e la doppia doppia di Irving che fa registrare al suo attivo 18 punti e 11 rimbalzi.

Tra le partite sotto i riflettori delle 10 disputate nella notte, la sfida tra i Lakers e gli Spurs con la franchigia di Los Angeles che si impone 109-103. Sugli scudi come sempre LeBron James che mette a referto la 22esima tripla doppia in gialloviola superando così Kobe Bryant. Per il “Prescelto” 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. In termini di punti fa ancora meglio Anthony Davis che ne fa 34 aggiungendo anche 11 rimbalzi.

San Antonio lotta, ma alla fine deve cedere ai Lakers nonostante i 26 punti e 10 rimbalzi di Johnson e i 23 di DeRozan che sfiora la tripla doppia aggiungendo alla sua prestazione anche 9 rimbalzi e 7 assist.

Vincono ancora i Phoenix Suns (quinto successo in 6 gare) che battono 106-103 i Nuggets con Ayton (11 rimbalzi per lui) e Booker che ne fanno 22 a testa, uno in più di Chris Paul che si ferma a 21. Sono 31 quelli di Jamal Murray, mentre la tripla doppia è solo sfiorata per Nikola Jokic che mette a referto 17 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, ma Denver va ko contro i Suns.

Vittoria anche per Grizzlies (108-93 sugli Hornets), Celtics (96-93 sui Pistons), Mavericks (93-83 sugli heat con un grande Luka Doncic che fa registrare al suo attivo 27 punti, 15 rimbalzi e 7 assist), Bucks (126-96 sui Bulls con 29 punti e 12 rimbalzi per Gianni Antetokounmpo), Wizards (130-109 contro i Timberwolves con 31 punti di Bradley Beal), Jazz (106-100 sui Clippers con 36 punti per Mike Conley) e Trail Blazers (123-98 sui Golden State Warriors con Damian Lillard che mette a referto 34 punti).

(ITALPRESS).