NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La festa, la vittoria…e Step Curry. La stagione Nba si apre come si era chiusa l’ultima. Di nuovo in casa Warriors, ma neanche tanto visti i 4 titoli vinti negli ultimi 8 anni (2015, 2017, 2018 e 2022), c’è la consegna degli anelli, per la prima volta al Chase Center, l’arena che ospita i campioni. Golden State si gode la festa, ma non perde la testa e resta concentrato sulla prima della stagione 2022-2023 con un ospite di rango come LeBron James. Subito una grande partita e un’ottima partenza per i detentori del titolo che battono i Los Angeles Lakers 123-109, conducendo nei primi due parziali e prendendo il largo nel terzo. Brilla la prima stella di casa, il numero 30 Steph Curry che inizia la sua annata mettendo a referto 33 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, in un match in cui vanno in doppia cifra anche Andrew Wiggins (20), Klay Thompson (18) e, dalla panchina, Jordan Poole (12 punti e 7 assist). Dall’altra parte il debutto dei Lakers non è certamente eccellente, ma è quantomeno incoraggiante e anche la franchigia di Los Angeles mette in luce la sua stella.

LeBron James, infatti, chiude sfiorando la tripla doppia e facendo registrare al suo attivo 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Niente male anche Anthony Davis (27 punti) e Russell Westbrook (19 punti e 11 rimbalzi), mentre dalla panchina si distingue Kendrick Nunn con i suoi 13 punti.

Vincono i campioni e, nell’altra gara disputata nella notte italiana, portano a casa il successo anche i vice-campioni. Boston, infatti, batte Philadelphia 126-117 davanti al proprio pubblico con Jayson Tatum subito protagonista con i suoi 35 punti, 12 rimbalzi e 4 assist. Di punti ne mette a referto altrettanti Jaylen Brown (35), dalla panchina ne arrivano 16 da Brogdon e 15 da Williams, mentre tornando al quintetto iniziale sono 14 quelli di Smart. Troppo per i Sixers, nonostante un ottimo James Harden che chiude anche lui con 35 punti, aggiungendo 8 rimbalzi e 7 assist. Doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi per Joel Embiid (sfiorata la rissa con Marcus Smart), in doppia cifra anche Maxey (21) e Harris (18).

Stagione Nba aperta con due grandi match, ma questa notte, in attesa del ritorno dell’infortunato Danilo Gallinari, tra i protagonisti ci saranno anche due azzurri: al debutto Paolo Banchero (Orlando Magic) e Simone Fontecchio (Utah Jazz). C’è sempre un pò d’Italia tra i giganti Nba.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com