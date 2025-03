MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente sta arrivando tutto molto in fretta, cerco di rimanere concentrato sul presente. È sempre un piacere ricevere complimenti dal ct della Nazionale, è un motivo d’orgoglio. Cerco di fare il massimo, è una sorta di motivazione in più per me per continuare a lavorare”. Lo ha dichiarato il centrocampista del Torino Cesare Casadei, alla sua prima convocazione con la maglia azzurra dell’Italia in vista della doppia sfida di Nations League contro la Germania. “L’esperienza all’estero mi ha dato tanto, ne sono uscito diverso come persona e come calciatore, posso solo ringraziare le persone che mi hanno aiutato, sono molto orgoglioso del percorso fatto”, ha spiegato l’ex Chelsea.

E ancora: “Col mister Spalletti ci siamo presentati ieri sera – ha dichiarato dal ritiro azzurro al Bper Training Centre – non siamo ancora entrati nello specifico a livello tecnico. Ricci al Toro è un punto di riferimento, è il capitano ed è un esempio. Io cerco di seguirlo in quello che fa, perché è un bravissimo ragazzo e mi sta aiutando tanto in queste prime settimane al Torino”.

In questa finestra con la stampa ha parlato anche il laterale dell’Atalanta Matteo Ruggeri: “Sono molto contento per la convocazione, cerco sempre di lavorare duro e migliorarmi in ogni partita. Ringrazio il ct Spalletti per aver realizzato questo sogno. Mi concentro sulla nazionale, penso che devo cogliere questa occasione che mi è stata data, come ho detto cercherò di allenarmi a mille tutti i giorni”, ha spiegato l’esterno.

Non mancano spunti legati al ko della Dea contro l’Inter: “Ieri eravamo consapevoli di affrontare la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato in buona parte della partita alla pari, ma l’Inter è stata determinante negli episodi. A parer mio è la squadra più forte del campionato, abbiamo cercato di giocare alla pari, ma non ci siamo riusciti. Penso che ormai la partita di ieri sera sia andata, mi concentro sulla Nazionale, penso che devo cogliere questa occasione che mi è stata data, come ho detto cercherò di allenarmi a mille tutti i giorni”, ha concluso.

