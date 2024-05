Nautica, Pagani Isnardi “Usa primo mercato di esportazione”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Come industria nautica italiana siamo veramente arrivati in alto e la cosa significativa è che gli Stati Uniti siano il primo mercato di esportazione dei nostri prodotti". Lo ha detto Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, a margine della presentazione del 64° Salone Nautico internazionale di Genova alla New York Design Week. col/mgg/gsl