Natale a MIlano, Sala “Abbiamo fatto il possibile”

"I conti del Comune sono in una situazione, non uso mai toni eccessivi, non voglio dire 'drammatica' perché non è così, però molto difficile, più difficile dell'anno scorso senz'altro sì. Io penso che abbiamo fatto tutto il possibile. In fondo 19 alberi non sono pochi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’accensione dell’albero in piazza Duomo. xa1/pc/gsl