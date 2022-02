Nascono gli Utravel Club per i viaggi degli under 30

Un nuovo format di vacanza, pensato per i giovani under 30 che vogliono esplorare il mondo in libertà, ma anche farsi nuovi amici dopo due anni di isolamento. Sono gli Utravel Club, hotel in destinazioni sia nazionali che internazionali in cui ritrovarsi e decidere come scoprire la meta. A tre anni dalla sua nascita, Utravel è passato dall'essere una corporate startup di Alpitour World a un brand di riferimento per i giovani che vogliono viaggiare ed esplorare il mondo. mgg/gtr