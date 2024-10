LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il 6 ottobre 1924, Ines Viviani Donarelli annunciava l’inizio delle trasmissioni radiofoniche in Italia. Oggi, a 100 anni di distanza, nasce Illalu Radio, la prima radio italiana a Malta, con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra i due Paesi.

Illalu Radio trasmette musica italiana, maltese e internazionale, offrendo podcast, eventi live e trasmissioni in diretta per coinvolgere il pubblico.

Tra i programmi in palinsesto: Sunset Groove (dalle 19 alle 22) – melodie chill out per accompagnare le tue serate, creando un’atmosfera rilassante ideale per la cena o un aperitivo al tramonto.

Aperitivo Italiano (dalle 18 alle 20) – un mix di brani leggeri e ritmati, dai classici come Ricchi e Poveri e Raffaella Carrà ai successi contemporanei di Jovanotti ed Emma Muscat.

Boomer Generation – due ore di musica che ripercorrono le decadi dagli anni ’60 ai ’90, con artisti come Beatles, Rolling Stones, U2 e Queen.

Illalu Radio vuole essere un punto di riferimento per gli amanti della musica e della cultura italiana a Malta, unendo tradizione e innovazione.

-foto screenshot Illaluradio.com –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]