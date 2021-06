Al via una nuova iniziativa editoriale con il lancio in edicola e online de La Ragione – leAli alla libertà. Si tratta di un nuovo quotidiano nazionale d’opinione di ispirazione liberaldemocratica ed europeista. Il giornale, indipendente e non legato ad alcun partito o associazione, nasce per raccontare con approfondimenti, commenti e libere opinioni l’Italia della ripartenza. Libertà in ogni sua forma, tolleranza, merito e sana concorrenza sono alcuni dei cardini su cui si fonda La Ragione.

L’ambizione è “ospitare e dare spazio a opinioni diverse favorendo lo scambio culturale e la contaminazione. Un progetto editoriale rivolto a donne e uomini di ogni età che desiderano comprendere la realtà, ragionando e provando a capire quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo, senza preconcetti”.

A coordinare il lavoro Davide Giacalone, in qualità di Direttore editoriale, e Fulvio Giuliani, nel ruolo di Direttore responsabile. La redazione tra Roma e Milano vede tra le prinicipali firme Massimiliano Lenzi e Vittorio Pezzuto.

Tra i collaboratori, Luca Ricolfi, che firma in occasione del primo numero un manifesto per la Libertà di parola e contro la dittatura del “politicamente corretto”, Raffaele Morelli, Don Antonio Mazzi, Alfonso Celotto, Andrea Margelletti. Il quotidiano è edito dalla cooperativa La Ragione che non ha un azionista di riferimento, ma soci sovventori, tra i quali la fondazione Stichting Social Sport, attualmente già impegnata a sostenere iniziative sportive. Il capitale è aperto a chiunque desideri investire nel progetto editoriale, sociale e culturale. La Ragione è disponibile in versione cartacea e digital, sul web – www.laragione.eu – e mobile app. E’ completamente gratuito.