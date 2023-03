Nasce il Laboratorio Esg di Intesa Sanpaolo, 1 miliardo per le Pmi

Un miliardo di euro per la crescita sostenibile a disposizione delle imprese delle province di Milano, Monza e Brianza. Nasce il Laboratorio Esg-Environmental Social Governance”, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo prevista in tutta Italia e dedicata alle Pmi che vogliono migliorare il proprio profilo di sostenibilità avviando la transizione verso obiettivi Esg e investimenti in progetti di economia circolare. L'accordo è stato siglato da Intesa Sanpaolo, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi con Innexta, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory. xh7/fsc/gtr