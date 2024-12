Napoli, Pecoraro Scanio “Grazie a PizzaUnesco boom di lavoro e export”

NAPOLI (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, promotore della campagna PizzaUnesco ed ex ministro, ha celebrato il settimo anniversario del riconoscimento dell'arte del pizzaiuolo napoletano come patrimonio dell'umanità Unesco. L'evento si è svolto presso l'antica Pizzeria Brandi, in occasione dell'inaugurazione di un nuovo presepe artigianale realizzato dal maestro De Filippo. Alla cerimonia hanno partecipato il Magnifico Rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, i titolari della storica pizzeria, Eduardo e Paolo Pagnani, il maestro presepiale Gennaro De Filippo e la vicepresidente del consiglio comunale di Napoli Flavia Sorrentino. Pecoraro Scanio ha sottolineato l'importanza del riconoscimento Unesco: "In sette anni, l'arte del pizzaiuolo napoletano ha visto un vero e proprio boom, sia nella richiesta di pizzaioli formati secondo la tradizione napoletana, sia nell'export di prodotti agroalimentari campani e italiani. Questo riconoscimento ha dato un contributo significativo alla lotta contro l'italian sounding e ha favorito l'occupazione".(ITALPRESS).