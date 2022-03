Napoli, da Conad 84 mila euro per pediatria del Santobono-Pausilipon

Napoli, da Conad 84 mila euro per pediatria del Santobono-Pausilipon

PAC 2000A Conad ha donato 84 mila euro alla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli. La somma finanzierà il progetto "Un Sorriso per Tutti", per realizzare un ambulatorio di odontoiatria per piccoli pazienti con bisogni speciali. abr/gtr/