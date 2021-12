ROMA (ITALPRESS) – Gianna Nannini e Francesco De Gregori si uniscono per la prima volta in duetto reinterpretando “Diamante”, la storica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese.

Da oggi il brano “Diamante” di Gianna Nannini feat. Francesco De Gregori è in radio e disponibile in digitale.

