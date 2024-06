DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’aiuto del pubblico di Dortmund sarà importante ma è dal suo recente passato che la Germania deve trovare la spinta per andare avanti. Anche perchè la Danimarca è un cliente scomodo e Julian Nagelsmann lo sa. “Sono una squadra molto ben organizzata – sottolinea in conferenza stampa il ct tedesco, alla vigilia dell’ottavo di Euro2024 – Ci sono momenti della partita in cui sono molto aggressivi difensivamente e altri in cui attaccano a un tocco. Hanno tanti giocatori esperti in squadra, una struttura chiara. Sarà di sicuro un avversario duro”. Si gioca nella tana del Borussia, quella del “muro giallo”. “E’ uno stadio che si fa sentire, l’ho sperimentato tante volte da avversario, spero sarà lo stesso domani”, l’auspicio di Nagelsmann, che sembra intenzionato a tenersi ancora Niclas Fullkrug come asso nella manica da giocarsi a gara in corso. “Servono giocatori che possano partire titolari e giocatori che possono entrare dalla panchina. Non è sempre solo una questione di chi inizia. Riguarda anche le alternative. E abbiamo queste alternative che possono portare energia anche dalla panchina”. Niente altri indizi ma una certezza c’è: la Germania è cresciuta. “La fase a gironi è stata molto interessante per noi – confessa – perchè la prima partita (contro la Scozia, ndr) è andata meglio di quanto ci aspettassimo, poi abbiamo avuto una gara complicata con l’Ungheria e contro la Svizzera abbiamo faticato a trovare il pareggio. Abbiamo dunque affrontato vari tipi di partita ed è importante imparare come superare le situazioni difficili”. La pressione è tanta “ma personalmente adoro le grandi atmosfere – assicura dal canto suo il centrocampista Robert Andrich, pure lui in conferenza stampa – Penso che sarà una partita meravigliosa in un’atmosfera incredibile e in queste situazioni mi esalto. Siamo molto felici di aver vinto il girone e ora speriamo che il nostro cammino non sia ancora finito”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]