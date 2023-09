ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 sarà “forse” l’anno del ritiro. Lo ha detto Rafael Nadal in un’intervista al canale Movistar+. Il campione spagnolo, 37 anni, è fuori da otto mesi dopo due operazioni per l’infortunio all’anca. “Ho detto che il 2024 potrebbe essere il mio ultimo anno e lo ribadisco, ma non posso confermarlo al 100% perchè non lo so”, ha spiegato Nadal. “Non vedo l’ora di giocare di nuovo ed essere di nuovo competitivo”, ha poi aggiunto. “L’idea non è tornare per vincere il Roland Garros o gli Australian Open. – ha detto ancora il tennista spagnolo, 22 titoli Slam all’attivo – La gente non deve stupirsi, tutto questo è lontano, sono consapevole delle difficoltà che incontrerò”. Il 18 maggio scorso Nadal si è ritirato dal Roland Garros, torneo vinto 14 volte in carriera, a causa di un infortunio all’anca sinistra riportato agli Australian Open di gennaio. In quell’occasione aveva già detto che il 2024 sarebbe stato il suo ultimo anno. “Essere il tennista con più tornei del Grande Slam? Senza dubbio mi sarebbe piaciuto – ha concluso Nadal – ma non è frustrante”. Tornando alla rivalità con Novak Djokovic, per diventare il giocatore con il maggior numero di Slam vinti (il serbo ne ha 24), lo spagnolo ha infine ribadito “non è un’ossessione per me”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

