MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rafa Nadal in finale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da Matteo Berrettini, numero 7 del tabellone, imponendosi in quattro set sul romano con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Nadal affronterà il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com