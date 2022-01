MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Prosegue il grande cammino di Rafael Nadal che approda ai quarti di finale degli Australian Open, primo slam della sagione in corso a Melbourme, in ustralia. L’ultimo successo con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2 sul francese Adrian Mannarino. Spettacolare il tiebreak del primo set durato 30 punti.

Nadal ha fatto suo il 45mo quarto di finale sui 63 Slam disputati in carriera, il 14° a Melbourne. Il maiorchino, campione all’Australian Open nel 2009, ha eguagliato John Newcombe al secondo posto nella classifica all-time: solo Roger Federer ne ha giocati di più (15).

Ai quarti troverà Denis Shapovalov. Il canadese ha sconfitto il campione olimpico in carica Alexander Zverev per 6-3, 7-6(3), 6-3. Madison Keys approda ai quarti di finale agli Australian Open. La statunitense ha lasciato solo quattro game alla spagnola Paula Badosa, numero 8 del tabellone vincendo per 6-3 6-1. Ai quarti troverà Barbora Krejcikova che ha battuto con un doppio 6-2 la bielorussa Victoria Azarenka, vincitrice nel 2011 e 2012. Ai quarti

anche l’americana Jessica Pegula che ha eliminato con il punteggio di 7-6, 6-3 la greca Maria Sakkari. La statunitense è riuscita infatti a confermare i quarti di finale raggiunti a Melbourne lo scorso anno, suo miglior piazzamento Slam finora.

Ai quarti Jessica Pegula affronterà Ashleigh Barty che ha avuto la meglio sull’americana Amanda Anisimova superadola per 6-4, 6-3.

Avanti Simone Bolelli e Fabio Fognini nel terzo turno (ottavi) del doppio agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Un successo non facile per gi azzurri che hanno battuto con il punteggio di 3-6, 7-6(7), 6-3, dopo oltre due ore e mezza, il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, ottavi favoriti del seeding, vincitori del titolo nel 2016 ed ancora semifinalisti lo scorso anno, dopo aver annullato un match-point sul 6-5 del tie-break del secondo set.

La coppia azzurra, tornerà in campo non prima di martedì per giocarsi un posto nelle semifinali con i vincenti della sfida – in programma lunedì – tra gli australiani Dane Sweeny e Li Tu, in tabellone grazie ad una wild card, e la coppia formata dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury, seconde teste di serie del torneo, campioni nel 2020 ed ancora finalisti nella passata edizione.

(ITALPRESS).

