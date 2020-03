Musumeci: “Noi siciliani non vogliamo essere carne da macello”

"Nessuno deve piu' entrare in Sicilia. Lo sa il ministro dell'interno, il ministro Boccia e il presidente del Consiglio. Noi siciliani non vogliamo essere carne da macello, non e' allarmismo. Preferisco curarmi in salute". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci. abr/mrv/red