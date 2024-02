Musumeci “La Sicilia naturale pontile dell’Europa verso l’Africa”

SIRACUSA (ITALPRESS) - "Augusta è uno dei più importanti porti d'Italia, diventando ancora di più un porto mercantile consente di assumere una posizione strategica rispetto ad un Mediterraneo che cambia". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della premiazione degli studenti partecipanti al concorso "Il mito e il mare" ad Augusta, in provincia di Siracusa. "In questo Mediterraneo - ha aggiunto - l'Italia può giocare una partita da protagonista e all'interno di questa logica nazionale la Sicilia resta il naturale pontile dell'Europa verso l'Africa". vbo